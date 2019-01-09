MELOVIN представил тизер нового клипа на песню "З тобою, зі мною, і годі" (Видео)

Новости культуры: Как известно, песню написал сам MELOVIN, а саундпродюсером трека выступил Антон Карский.

Украинский певец MELOVIN, менее известный как Константин Бочаров, представил тизер нового клипа на композицию "З тобою, зі мною, і годі".

В песне говорится о том, что серость будней – временное явление. Короткое видео тизера видеоклипа певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее звезда признавался, что написал композицию после ссоры с близким человеком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ЗтобоюЗімноюІгоді 14/01 Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 9 Янв 2019 в 3:07 PST

"У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни испытывали так называемую осеннюю депрессию. так вот, "З тобою, зі мною, і годі" – песня о том, что "когда-то увидим мир мы вокруг, цветной, знакомый до боли", что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той же депрессией , как обычно мне помогает любимая музыка", – подчеркнул MELOVIN.