Скачать
Среда, 09.01.2019
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: что происходит на дорогах
Ухудшение погоды: что происходит на дорогах
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

MELOVIN представил тизер нового клипа на песню "З тобою, зі мною, і годі" (Видео)

MELOVIN представил тизер нового клипа на песню &quot;З тобою, зі мною, і годі&quot; (Видео)
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Как известно, песню написал сам MELOVIN, а саундпродюсером трека выступил Антон Карский.

Украинский певец MELOVIN, менее известный как Константин Бочаров, представил тизер нового клипа на композицию "З тобою, зі мною, і годі".

В песне говорится о том, что серость будней – временное явление. Короткое видео тизера видеоклипа певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее звезда признавался, что написал композицию после ссоры с близким человеком. 

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#ЗтобоюЗімноюІгоді 14/01

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

Распад популярной группы: конфликты в колективе

"У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни испытывали так называемую осеннюю депрессию. так вот, "З тобою, зі мною, і годі" – песня о том, что "когда-то увидим мир мы вокруг, цветной, знакомый до боли", что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той же депрессией , как обычно мне помогает любимая музыка", – подчеркнул MELOVIN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Instagram, Тизер, MELOVIN, З тобою зі мною і годі, Песни MELOVIN.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
03 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
04 Украинцы смогут жениться повторно без развода
05 Степанов день 9 января: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
Как отличить грипп от простуды: признаки
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь