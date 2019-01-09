Бейонсе и Джей Зи подняли посещаемость Лувра с помощью нового клипа (Видео)

Новости культуры: Бейонсе и Джей Зи сняли клип в знаменитом музее, чем вернули ему поток посетителей.

Парижский Лувр всегда привлекал миллионы туристов со всего света, но теракты в столице Франции в 2015 году несколько снизили поток посетителей. Однако Бейонсе и Джей Зи исправили эту ситуацию, сняв клип в знаменитом музее.

После выхода музыкального ролика на песню Apeshit в парижскую мекку искусства хлынул поток молодежи. В 2018 году Лувр посетило рекордное количество человек – 10,2 миллиона, что на 25% больше, чем в 2017 году. По статистике больше половины всех посетителей – это девушки и парни моложе 30 лет.

Экскурсоводы сразу смекнули, как привлечь внимание публики, и организовали специальные туры, которые проходят возле локаций, показанных в клипе, включая известные картины – "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи и "Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины" Жака-Луи Давида.

"2018 стал знаменательным годом для международной репутации Лувра. Клип Бейонсе, как и открытие Лувра Абу-Даби в Дубае, гарантировали, что о нас заговорят по всему миру. Одним из последствий этого стал впечатляющий рост числа посетителей", – радостно объявил директор музея Жан-Люк Мартинес.