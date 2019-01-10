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Четверг, 10.01.2019
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Евровидение-2019: все участники украинского Нацотбора

Евровидение-2019: все участники украинского Нацотбора
10:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Список имен опубликовали представители конкурса на официальной странице в Instagram.

Стали известны имена участников Национального отбора на известный песенный конкурс Евровидение 2019, который состоится в Израиле.

В Национальном отборе международного песенного конкурса "Евровидение 2019", полуфиналы которого состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая, за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей с 9 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Кто поборется за право представить Украину на "Евровидении 2019":

  • Braii
  • Freedom jazz
  • KAZKA
  • YUKO
  • The Hypnotunez
  • LAUD
  • TAYANNA
  • Brunettes Shoot Blondes
  • VERA KEKELIA
  • ЦеШо
  • Ivan NAVI
  • ANNA MARIA
  • BAHROMA
  • LETAY
  • КIRA MAZUR
  • KHAYAT 
 
 
 
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Сьогодні телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ оголосили імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. З 9 лютого в прямих ефірах за право представити Україну боротимуться 16 виконавців: Braii @braii_band Freedom jazz @freedomjazz_official KAZKA @kazka.band YUKO @yukoua The Hypnotunez @the_hypnotunez LAUD @laud_vk TAYANNA @tayanna_reshetnyak Brunettes Shoot Blondes @brunettesshootblondes VERA KEKELIA @kekeliavera ЦеШо @tsesho__ Ivan NAVI @ivan_naviofficial ANNA MARIA @annamariaduet BAHROMA @bahroma LETAY @letay_official КiRA MAZUR @kira__mazur KHAYAT @ado.khayat "Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення", – зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта. 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах. Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Телевізійна зйомка Національного відбору відбуватиметься у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки можна придбати за посиланнями: karabas.com/tours/eurovision concert.ua/ua/events/eurovision

Публикация от UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)

Национальный отбор вновь радует очень качественным составом исполнителей и совершенно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Самое ценное, что снова готовы бороться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особый мир музыки – конкурс Евровидение,– отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта. 

Евровидение 2019: официально представлен логотип международного проекта (Видео)

Отмечается, что 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. С 9 февраля оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на конкурсе в Израиле, будут победительница "Евровидения 2016" Джамала, Андрей Данилко и продюсер Евгений Филатов.

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Израиль, Музыка, Instagram, Евровидение, Песни, Национальный отбор, Нацотбор, украинский нацотбор, Евровидение 2019, Евровидение в Израиле.
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