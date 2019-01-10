Евровидение-2019: все участники украинского Нацотбора

Новости культуры: Список имен опубликовали представители конкурса на официальной странице в Instagram.

Стали известны имена участников Национального отбора на известный песенный конкурс Евровидение 2019, который состоится в Израиле.

В Национальном отборе международного песенного конкурса "Евровидение 2019", полуфиналы которого состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая, за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей с 9 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Кто поборется за право представить Украину на "Евровидении 2019":

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КIRA MAZUR

KHAYAT

Национальный отбор вновь радует очень качественным составом исполнителей и совершенно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Самое ценное, что снова готовы бороться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особый мир музыки – конкурс Евровидение,– отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Отмечается, что 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. С 9 февраля оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на конкурсе в Израиле, будут победительница "Евровидения 2016" Джамала, Андрей Данилко и продюсер Евгений Филатов.