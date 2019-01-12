Скачать
Суббота, 12.01.2019

Коллектив Braii презентовал песню для Нацотбора на "Евровидение" (Видео)

Вчера был официально представлен список участников Нацотбора на "Евровидение-2019" Украина. И в этом году будет бороться за право представлять Украину на главном вокальном конкурсе Европы коллектив Braii. Ребята хотят покорить зрителей и судей Нацотбора песней Maybe, которая была специально написана под конкурс. Braii также сняли клип на новую песню, а режиссером выступила Таня Муиньо, и выйдет он уже в январе. Отметим, что композиция Maybe — это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года.
hochu.ua
Фото: Инстаграм
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Новости культуры, нацотбор на евровидение, Евровидение 2019, Коллектив Braii, Braii.
03:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь