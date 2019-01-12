Коллектив Braii презентовал песню для Нацотбора на "Евровидение" (Видео)

Вчера был официально представлен список участников Нацотбора на "Евровидение-2019" Украина. И в этом году будет бороться за право представлять Украину на главном вокальном конкурсе Европы коллектив Braii. Ребята хотят покорить зрителей и судей Нацотбора песней Maybe, которая была специально написана под конкурс. Braii также сняли клип на новую песню, а режиссером выступила Таня Муиньо, и выйдет он уже в январе. Отметим, что композиция Maybe — это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года.