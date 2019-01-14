MELOVIN выпустил клип на песню "З тобою, зі мною, і годі" (Видео)

Новости культуры: Популярный украинский певец выпустил долгожданный клип на песню "З тобою, зі мною, і годі".

Украинский певец MELOVIN выпустил новый клип на песню "З тобою, зі мною, і годі".

Режиссером такого чувственного ролика был Юрий Катынский. В видео показана история человека, который отчаялся в поисках любви из-за неудачного опыта. Сами же съемки проходили на Киевском водохранилище в дикий холод.

По словам Юрия Катынского, краски в жизнь нам всегда возвращают близкие. Поэтому клип "З тобою, зі мною, і годі" станет своеобразным напоминанием о тех дорогих людях, которые всегда рядом.

Напомним, недавно украинский певец MELOVIN порадовал поклонников выпуском аудионовинки. Свет увидела новая композиция исполнителя под названием "Чудова мить". Новогодний трек на украинском языке MELOVIN сопроводил фотографией, где изображен вместе со своими родителями.

Ранее певец представил в сети новый трек под названием That's Your Role. Композиция уже опубликована на YouTube-канале исполнителя.