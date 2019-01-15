Украинские исполнители перепели колядку "Добрий вечір" в стиле рэп (Видео)

Новости культуры: Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD, Fame, Mr.Makoundi и Джамала исполнили популярную колядку "Добрий вечір" в стиле рэп.

Джамала и еще несколько популярных украинских музыкантов удивили необычной обработкой знаменитой колядки "Добрий вечір". Артисты исполнили ее в стиле рэп. Также они сняли клип на песню. Кроме Джамалы в проекте приняли участие Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD, Fame, Mr.Makoundi.

Многим очень понравилась работа. В комментариях под видео пользователи сети очень тепло отозвались о песне: "Круто что вы поддерживаете традиции. Очень круто. Надеюсь вы еще когда-то сделаете что-то похожее", "Это шикарно. Даже лучше, чем я надеялась", "Как это классно. Все офигенно. На русском языке просто бомба", "Это чувство, когда здесь собрались все твои любимые исполнители", "Такой заряд положительного настроения, песня просто бомба, у меня просто нету слов описать, как это все классно", "Это просто невероятно!!! Переслушиваю по несколько раз ... В одном треке были объединены столько разных стилей, неоднократно хочешь посмотреть еще и еще. Завораживающе, невероятно, прогрессивно, гениально!!!".

Напоминаем, что Джамала порадовала поклонников яркими фото с отдыха, вместе со своим мужем Сеит-Бекиром артистка отправилась отдыхать на Маврикий.