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Украинские исполнители перепели колядку "Добрий вечір" в стиле рэп (Видео)

Украинские исполнители перепели колядку &quot;Добрий вечір&quot; в стиле рэп (Видео)
21:30 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD, Fame, Mr.Makoundi и Джамала исполнили популярную колядку "Добрий вечір" в стиле рэп.

Джамала и еще несколько популярных украинских музыкантов удивили необычной обработкой знаменитой колядки "Добрий вечір". Артисты исполнили ее в стиле рэп. Также они сняли клип на песню. Кроме Джамалы в проекте приняли участие Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD, Fame, Mr.Makoundi.

Многим очень понравилась работа. В комментариях под видео пользователи сети очень тепло отозвались о песне: "Круто что вы поддерживаете традиции. Очень круто. Надеюсь вы еще когда-то сделаете что-то похожее", "Это шикарно. Даже лучше, чем я надеялась", "Как это классно. Все офигенно. На русском языке просто бомба", "Это чувство, когда здесь собрались все твои любимые исполнители", "Такой заряд положительного настроения, песня просто бомба, у меня просто нету слов описать, как это все классно", "Это просто невероятно!!! Переслушиваю по несколько раз ... В одном треке были объединены столько разных стилей, неоднократно хочешь посмотреть еще и еще. Завораживающе, невероятно, прогрессивно, гениально!!!".

Певица Джамала показала трогательное фото с мужем

Напоминаем, что  Джамала порадовала поклонников яркими фото с отдыха, вместе со своим мужем Сеит-Бекиром артистка отправилась отдыхать на Маврикий.

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Все по теме:

Fame, Рэп, Ярмак, Джамала, LAUD, Alina Pash, Den Da Funk, Mr.Makoundi, Добрий вечір.
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