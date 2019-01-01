Певица Джамала показала трогательное фото с мужем

Новости шоу бизнеса: Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица Джамала поздравила поклонников в социальных сетях с Новым годом и очаровала новым снимком со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

В подписи певица поздравила пользователей в сети с Новым годом. На снимке артистка стоит в объятиях любимого мужа и улыбается в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy new 2019!! З новим роком!! С Новым годом!!! Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 31 Дек 2018 в 2:20 PST

Звезда надела черную блузу в сочетании с черно-белой юбкой, которая является ярким акцентом в ее аутфите. Джамала завершила образ волнистыми локонами и классическим вечерним макияжем со стрелками и нюдовою помадой.

Поклонники в восторге от нового снимке. "Вы очаровательная пара", "Очень красивые", "Лучшие", – пишут пользователи.