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Стало известно, кто проведет церемонию вручения премии "Грэмми" (Видео)

Стало известно, кто проведет церемонию вручения премии &quot;Грэмми&quot; (Видео)
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Американская R'n'B-певица Алиша Киз станет ведущий 61-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми".

Алишу Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.

Газета NY Times уточняет, что Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.

"Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это - быть на сцене, гордиться своей работой и признанием", - прокомментировала Киз свое участие в церемонии вручения "Грэмми". 

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Она также выразила "огромную благодарность" за возможность передать свою "энергию" зрителям церемонии.

37-летняя афроамериканка Киз 15 раз становилась обладателем "Грэмми". Церемония вручения пройдет 10 февраля.

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Музыка, Алиша Киз, Грэмми, Премия Грэмми, Музыкальные премии.
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