Стало известно, кто проведет церемонию вручения премии "Грэмми" (Видео)

Алишу Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.
Газета NY Times уточняет, что Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.
"Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это - быть на сцене, гордиться своей работой и признанием", - прокомментировала Киз свое участие в церемонии вручения "Грэмми".
Она также выразила "огромную благодарность" за возможность передать свою "энергию" зрителям церемонии.
37-летняя афроамериканка Киз 15 раз становилась обладателем "Грэмми". Церемония вручения пройдет 10 февраля.