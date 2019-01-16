Стало известно, кто проведет церемонию вручения премии "Грэмми" (Видео)

Новости культуры: Американская R'n'B-певица Алиша Киз станет ведущий 61-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми".

Алишу Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.

Газета NY Times уточняет, что Киз позвали вести церемонию "Грэмми" на фоне гендерных претензий к ведущим премии.

"Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это - быть на сцене, гордиться своей работой и признанием", - прокомментировала Киз свое участие в церемонии вручения "Грэмми".

Она также выразила "огромную благодарность" за возможность передать свою "энергию" зрителям церемонии.

37-летняя афроамериканка Киз 15 раз становилась обладателем "Грэмми". Церемония вручения пройдет 10 февраля.