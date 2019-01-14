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Украинец представит Россию на Евровидении 2019

Украинец представит Россию на Евровидении 2019
10:38 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В России опубликовали список претендентов на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

В прошлом году так же поступил Алексеев, правда он выступал за Беларусь.

Форменная "Зрада", оказывается, и в музыке бывает. Россию на Евровидении 2019 собирается представлять Александр Панайотов – певец, который родился в Запорожье. По данным СМИ, за то, чтобы представить Украину на всемирном песенном конкурсе "Евровидение – 2019" будут бороться 16 групп и индивидуальных исполнителей, а Россию – 7. И в числе претендентов урожденный украинец и запроданец Александр Панайотов.

В школьные годы Александр поступил в запорожскую детскую музыкальную школу № 2. Занимался в молодёжной вокальной студии популярной музыки "Юность" под руководством заслуженного работника культуры Владимира Артемьева.

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В 2017 году Панайотова планировали отправить на “Евровидение”, но в результате выбрали Юлию Самойлову.

Напомним, Стали известны имена участников Национального отбора на известный песенный конкурс Евровидение 2019, который состоится в Израиле.

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Музыка, Музыкальный конкурс, Евровидение 2019, Россия на Евровидении.
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