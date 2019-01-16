Скачать
Среда, 16.01.2019
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
&quot;Нафтогаз&quot; в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек &quot;Укрнафте&quot;
"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

"Один в каное" впервые за 9 лет выпустила клип на новую песню (Видео)

&quot;Один в каное&quot; впервые за 9 лет выпустила клип на новую песню (Видео)
20:38 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Скриншот из видео

Новости культуры: Клип к песне рассказывает о мальчике, который решил уйти из дому из-за ссор родителей.

Известный украинский коллектив "Один в каное" выпустил новый клип. Этот ролик стал первой за последний девять лет. Ролик появился на официальном канале группы на YouTube.

Клип к песне "У мене немає дому" рассказывает о мальчике, который решил уйти из дому из-за ссор родителей. В видео мальчик встречает своих вмешенных друзей, с которыми проводит время.

MELOVIN выпустил клип на песню "З тобою, зі мною, і годі" (Видео)

Вокалистка коллектива Ирина Швайдак считает, что даже у воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться. Это приводит мальчика назад домой.

Также участники группы отметили, что в клипе много архетипов, трактовок и возможных исходов. Режиссером клипа выступил Владимир Власенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Один в Каное, У мене немає дому, Ирина Швайдак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь