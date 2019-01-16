"Один в каное" впервые за 9 лет выпустила клип на новую песню (Видео)

Новости культуры: Клип к песне рассказывает о мальчике, который решил уйти из дому из-за ссор родителей.

Известный украинский коллектив "Один в каное" выпустил новый клип. Этот ролик стал первой за последний девять лет. Ролик появился на официальном канале группы на YouTube.

Клип к песне "У мене немає дому" рассказывает о мальчике, который решил уйти из дому из-за ссор родителей. В видео мальчик встречает своих вмешенных друзей, с которыми проводит время.

Вокалистка коллектива Ирина Швайдак считает, что даже у воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться. Это приводит мальчика назад домой.

Также участники группы отметили, что в клипе много архетипов, трактовок и возможных исходов. Режиссером клипа выступил Владимир Власенко.