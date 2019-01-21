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"Голос країни 9": первый выпуск вокального шоу

&quot;Голос країни 9&quot;: первый выпуск вокального шоу
11:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Девятый сезон проекта пройдет под лозунгом "Звезды среди нас".

Новый сезон "Голосу країни 9" состоится с обновленным тренерским составом - помимо уже привычных членов жюри, шоумена Потапа и певицы Тины Кароль, в четверку также вошли мультиартист и хитмейкер MONATIK и международная звезда Dan Balan.

 Ведущие нового сезона проекта остались неизменными - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Нововведением нового сезона  есть кнопка "Блок" на тренерских креслах, которая дает возможность тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.

 На первом этапе "слепых прослушиваний" в шоу примут участие около 100 вокалистов, далее 40 из них продолжат бороться в проекте в команде одного из известных тренеров.

 20 января прошел первый выпуск шоу "Голос країни 9".

 

Первый участник, вокалист из Одессы Вячеслав Кретов, буквально за секунду сразу же сумел привлечь внимание Дана Балана. Спустя несколько строк песни "Skin" Rag'n'Bone Man обернулись и Потап с Дмитрием Монатиком. Вокалист выбрал команду Дана Балана.

 

Для всех зрителей и тренеров проекта очень запоминающимся стало выступление слабовидящей девушки по имени Ксения Бохчалова. Она буквально взорвала зал трогательным исполнением песни Джамалы "Крила".Развернув к себе не только три кресла из четырех, девушка заставила плакать Тину и Монатика. Ксения решила пойти в команду Тины Кароль.

 

Все четыре тренерские кресла сумел развернуть к себе 21-летний вокалист Андрей Хайат. Своей аранжировкой песни "В кінці греблі шумлять верби" парень вызвал настоящий фурор и у публики, и у судей. Андрей отдал предпочтение команде Тины Кароль.

 

Необыкновенным и колоритным пением с арабскими национальными нотками произвел фурор в зале Оман Хейтман Рафи. Парень приехал из далекого султаната. Хейтман завоевал положительные отклики у Потапа и Дана Балана. Свой путь на проекте решил продолжить в компании Дана.

 

В завершение первого выпуска поразил зал украинский исполнитель Владимир Ткаченко,который своим исполнением развернул к себе все четыре кресла. Артист-участник отметил, что он теперь начинает новую жизнь под другим именем: псевдонимом Dávid Axelrod. В результате артист выбрал команду Тины Кароль.

 

Всего в первом эфире выступило 12 талантливых вокалистов, но не всем удалось покорить сердца тренеров. Первой участницей, которая не сумела завоевать внимание одного из представителей звездной четверки, стала 16-летняя львовянка Яна, которая выполнила украиноязычную песню "Плакала" группы КAZKA. Также не смог развернуть к себе ни одно кресло 29-летний Виталий Лашко с песней Муслима Магамаева "Синяя вечность".

 

 

Итог первого выпуска шоу "Голос країни 9": Тина Кароль заполучила в свою команду 4 певцов, Дан Балан пригласил троих, Потап выбрал двоих вокалисток, у Монатика - 1 участник.

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