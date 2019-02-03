Умер российский рэпер Децл

Новости культуры: Знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет.

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля. Смерть музыканта подтверждают его родственники, предварительная причина – остановка сердца. Об этом сообщают в соцсетях родные исполнителя.

Доследственная проверка организована по факту смерти рэп-исполнителя Кирилла Тлумацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. "Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза", — сказала собеседница следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Так, о смерти музыканта написал его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. "Кирилла больше нет", – написал он.

Впоследствии смерть известного российского рэп-исполнителя подтвердила и его жена. "Бог забрал любимого. RIP", – написала она на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Бог забрал любимого. RIP Допис, поширений Lapin avec la Lune... (@somamamori) 2 Лют 2019 р. о 7:47 PST

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом "Кто? ты" (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.

В сети опубликовано видео с последнего выступления рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

Видео с последней вечеринки Децла. Сегодня он умер. По предварительным, от остановки сердца. Артисту было 35 лет. pic.twitter.com/fNqJvrUOPd — Лентач (@oldLentach) 3 февраля 2019 г.

"Как жалко...Не верится... Это невосполнимая потеря! Соболезную вашему горю... Светлая память вашему сыну Кириллу...", "Мальчишка с дредами, его песни завораживали на дискотеках", "Необыкновенно светлый Человек ушел. Соболезную", "Саша, самые искренние соболезнования", "Дичайшая боль и несправедливость – родителям хоронить своих детей ... Держись. А Кириллу – Царствие небесное ..., скорбь и память", "Мои глубокие соболезнования... Многие песни детства как часть души. Надеюсь и там Кирилл будет зажигать так, как он это умел...", "Как жаль.. Я Выросла на его песнях..Приймите искренние соболезнования" – скорбят пользователи сети в комментариях.