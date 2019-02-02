Живой в песнях: памяти Кузьмы Скрябина

Новости культуры: Сегодня исполняется 4 года со дня гибели музыканта Андрея Кузьменко.

Прошло уже 4 года, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко. Это трагическое событие всколыхнуло Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих и многих украинцев. Трагедия случилась 2 февраля 2015, но его хиты остаются актуальными до сих пор. Вся Украина с грустью вспоминает, каким же было творчество лидера группы "Скрябін".

"Світло раптово зникло. Тиша думки колише. Може, за краєм ночі, Ти ще відкриєш очі..." — так звучат слова из песни Русланы Лыжичко и Александра Ксенофонтова, которую они посвятили украинскому певцу, продюсеру, писателю Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он не только выпустил десятки "вечных" синглов, но и помог стать известными в украинском шоу-бизнесе другим исполнителям: группе "Пающие трусы", исполнителям Дзидзьо и Ivan Navi. Кузьма, как его называли верные фанаты и друзья, также попробовал себя в литературе, написав книгу "Я, Победа и Берлин", "Город, в котором не ходят деньги" и несколько других. Их переиздавали несколько раз. К сожалению, после его трагической гибели, в память об Андрее были выпущены три книги: "Моя дорога птицы. Мамина книга", "Группа Скрябин и друзья по сцене" и "Колыбельная для Андрюши".

О его творчестве можно рассказывать долго, ведь Андрей Кузьменко наряду с созданием собственной семьи и активной помощи во время Евромайдана и войны на востоке Украины, успевал давать десятки концертов, участвовать в проектах и не выходить из студии звукозаписи. Сегодня, в годовщину памяти о легендарном исполнителе, предлагаем вспомнить несколько его бессмертных хитов, полных сарказма, прямолинейности и непосредственного оптимизма.

В день смерти Кузьмы тысячи украинцев вышли на площади своих городов, чтобы спеть песни "Скрябина" и почтить память певца. Такие акции проходят и до сих пор: в день рождения и день смерти музыканта.

Андрей Кузьменко запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией. Некоторые песни Скрябина закрепились в репертуарах других украинских звезд. Его песни перепели, Тина Кароль, Дмитрий Шуров (Pianoboy), Бумбокс, Антитела, KAZKA и другие.

В 2018 году подруга и коллега Кузьмы по программе "Шанс" Наталья Могилевская посвятила ему песню Personsl Jesus, соавтором которой выступила сама певица.

Лучшие цитаты Кузьмы Скрябина

"Людина субкультури, якщо вона підходить до того філософські, вона буде жити там вічно. Якщо вона підходить одноденно – "а, напишу-ка я пісню з матюками", то вона собі два дні там проживе і перестане бути цікава. Яскравий приклад Іггі Поп, який творить продукт, що живе роками і десятиліттями".

"Хотіти в цьому світі — взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить. Не розумію тих, хто каже: "О, голова болить" чи "Не знаю в яких туфлях в театр іти". Брав би мухобойку із другого боку по чолі. Сходіть в "Охматдит" і подивіться на тих діток, які ще не прийшли у світ, а вони вже із тих списків викреслені".

"Біда в тому, що політики ніколи не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було, у них була недоторканість".

"Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми."

"Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами - понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…"