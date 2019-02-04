"Грэмми 2019": популярный репер 21 Savage арестован

Новости культуры: Репер арестован в Атланте американской службой иммиграции за нарушение миграционного законодательства.

Номинированный на "Грэмми" рэпер 21 Savage, которого на самом деле зовут Шайа Бин Авраам-Джозеф, был арестован в Атланте американской службой иммиграции за нарушение миграционного законодательства.

Об этом сообщает CNN. Согласно имеющейся информации, рэпер является гражданином Великобритании, а в США приехал в июле 2005 года. В настоящее время он находится на территории Соединенных Штатов нелегально, так как его виза закончилась в 2006 году.

Отмечается, что в настоящее время исполнитель задержан и находится в штате Джорджия. Решение о его дальнейшей судьбе примет федеральный суд.

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