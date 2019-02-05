"Океан Эльзы" пишет саундтрек к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева

Новости культуры: Группа готовит саундтрек к будущему фильму Ахтема Сеитаблаева "Номера" по пьесе, написанной украинским политзаключенным Кремля и режиссером Олегом Сенцовым.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что группа готовит саундтрек к будущему фильму Ахтема Сеитаблаева "Номера" по пьесе, написанной украинским политзаключенным Кремля и режиссером Олегом Сенцовым еще до начала войны и аннексии Крыма. Об этом Вакарчук сообщил на своей странице в Twitter.

Олег Сенцов еще раньше дал разрешение Сеитаблаеву снимать фильм по его произведению. Известно, что продюсером выступит Дариуш Яблонский и должна присоединиться к съёмкам польский оператор Адам Сикора.

Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери». pic.twitter.com/7nsZfJ6oO3 — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 февраля 2019 г.

"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", – написал солист группы" Океан Эльзы ".

Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.