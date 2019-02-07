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Британский рок-певец Оззи Осборн попал в больницу

Британский рок-певец Оззи Осборн попал в больницу
18:09 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости культуры: Артисту ранее диагностировали респираторную инфекцию, которая могла перерасти в пневмонию.

Известного рок-исполнителя, солиста Black Sabbath Оззи Осборна, который недавно отменил выступление из-за тяжелой болезни, срочно госпитализировали после одного из концертов. Как оказалось, у музыканта возникли осложнения после недавно перенесенного гриппа.

В связи с болезнью Осборн был вынужден отменить ряд европейских концертов, запланированных в рамках тура No More Tours II. В туре также принимает участие другая культовая группа – Judas Priest.

Исполнитель выразил сожаление своим поклонникам в связи с отменой концертов и пообещал в будущем компенсировать это.

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Здоровье, Больница, Госпитализация, Оззи Осборн, Black Sabbath.
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