"Эта песня о мольфарке": TAYANNA представила новую песню (Видео)

Новости культуры: Певица представила выпуск новой песни в пятницу, 8 февраля.

В пятницу, 8 февраля, знаменитая украинская певица TAYANNA, которая намеревалась участвовать в Нацотборе Евровидения-2019 представила свою новую песню под названием "Очі".

TAYANNA представила выпуск новой песни в пятницу, 8 февраля. Сингл под названием "Очі" появился на ее официальной странице в Facebook. Трек войдет в ее будущий альбом "Фантастична жінка".

Как утверждают авторы песни, синергия нескольких музыкальных культур и элементы национальной этники, присутствующие в песне, присущие новой композиции TAYANNA. Саунд-продюсером трека стал Виталий Телезин. Он также работал над предыдущим альбомом исполнительницы "Тримай мене" и хитом "Фантастична жінка".

Сама TAYANNA говорит, что поет о той личности, которая есть в каждой современной женщине.

"Эта песня о мольфарке, которая живет в каждой женщине, настоящая магия которой кроется в ее глазах. Мужчины очень часто обращают внимание на них, поэтому мне захотелось рассказать о сверхъестественной женщине, женщине-мольфарке, которая одним взглядом излучает любовь и силу в своей слабости",– комментирует премьеру TAYANNA.