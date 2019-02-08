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"Эта песня о мольфарке": TAYANNA представила новую песню (Видео)

&quot;Эта песня о мольфарке&quot;: TAYANNA представила новую песню (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: tayanna_reshetnyak

Новости культуры: Певица представила выпуск новой песни в пятницу, 8 февраля.

В пятницу, 8 февраля, знаменитая украинская певица TAYANNA, которая намеревалась участвовать в Нацотборе Евровидения-2019 представила свою новую песню под названием "Очі". 

TAYANNA представила выпуск новой песни в пятницу, 8 февраля. Сингл под названием "Очі" появился на ее официальной странице в Facebook. Трек войдет в ее будущий альбом "Фантастична жінка".

Как утверждают авторы песни, синергия нескольких музыкальных культур и элементы национальной этники, присутствующие в песне, присущие новой композиции TAYANNA. Саунд-продюсером трека стал Виталий Телезин. Он также работал над предыдущим альбомом исполнительницы "Тримай мене" и хитом "Фантастична жінка".

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Сама TAYANNA говорит, что поет о той личности, которая есть в каждой современной женщине.

"Эта песня о мольфарке, которая живет в каждой женщине, настоящая магия которой кроется в ее глазах. Мужчины очень часто обращают внимание на них, поэтому мне захотелось рассказать о сверхъестественной женщине, женщине-мольфарке, которая одним взглядом излучает любовь и силу в своей слабости",– комментирует премьеру TAYANNA.

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Все по теме:

Евровидение, TAYANNA, Очі, Евровидение 2019, Фантастична жінка, Тримай мене, Нацотбор на Евровидение 2019.
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