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Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь
Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь

Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь

Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь
17:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: До старта первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019 остался всего день, поэтому все участники шоу усиленно готовятся к выступлению.

Исключением не стали и участники украинской группы Bahroma, которые претендуют на победу в конкурсе.

В прямом эфире Люкс ФМ солист коллектива Роман Бахарев решил откровенно рассказать о причинах подачи заявки на Нацотбор. В частности, артист признался, что его коллектив уже имеет опыт в борьбе за победу в шоу, поскольку в 2011 году Bahroma вышли в финал Нацотбора. Тогда коллектив не был готов к конкурсу и уступил Мике Ньютон.

"Впервые мы пробовали попасть на Евровидение в 2011 году. Дошли до финала, но у нас не было опыта в этом. Мы просто пошли принять участие, взглянуть, что это такое. Теперь мы уже сознательно подошли к этому вопросу," – рассказал Роман Бахарев.

Не обошел певец и вопрос о причине участия в Нацотборе на Евровидение-2019. По словам солиста группы Bahroma, песня "Назавжди-Навсегда" настолько особенная, что Роман Бахарев решил показать ее европейцам.

 
 
 
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Сегодня мы презентовали сингл «Назавжди-Навсегда», с которым будут принимать участие в Национальном отборе «Евровидение-2019». «Назавжди-Навсегда» – это история любви без границ. Личная история фронтмена группы Романа Бахарева, которая будет близка каждому. «Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок в Донецкой области Торез. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему Земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. «Назавжди-навсегда». Мне кажется, я писал ее всю жизнь», – делится лидер группы BAHROMA. Напомним, что группа BAHROMAвыступит в первом полуфинале, 9 февраля, под номером 8. #назавждинавсегда

Публикация от BAHROMA (@bahroma)

"Вряд ли мы принимали бы участие в шоу, если бы не появилась эта песня. Я думаю, что в принципе все начинается с песни, любой артист начинается с песни. Эта композиция о жизни без границ. Это моя личная история: о моих близких, родных, любимых людях, которых жизнь разбросала по всей Земле. Нас разделяют тысячи километров, часовые пояса, границы, но, несмотря на все это, мы остаемся вместе", – отметил Роман Бахарев.

Артист добавил, что не планирует создавать англоязычную версию композиции, так как убежден, что "музыка – язык, который не требует перевода".

Певец Роман Бахарев признался, что сейчас вместе с постановщиком готовят конкурсное шоу, которое представят уже в субботу, 9 февраля. По его словам, главным козырем его группы является искренность.

"Мы готовы, репетируем каждый день. В любой ситуации мы будем оставаться собой – это главный наш козырь, не будем меняться под какой-то формат", – заявил Роман Бахарев.

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Кроме этого, артист убежден, что сам конкурс Евровидение кардинально изменился за последние несколько лет, поэтому их песня может одержать там победу.

"Я убежден, что "Евровидение" меняет свой формат с немного клоунского, блестящего на более музыкальный конкурс. С каждым годом этот конкурс становится все более наполненным смыслом, по-настоящему обдуманным. Мы хотим помочь им менять прошлые форматы", – добавил Роман Бахарев.

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Музыка, Евровидение, Бахрома, Нацотбор, Евровидение 2019, Роман Бахарев.
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