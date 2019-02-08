Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь

Новости культуры: До старта первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019 остался всего день, поэтому все участники шоу усиленно готовятся к выступлению.

Исключением не стали и участники украинской группы Bahroma, которые претендуют на победу в конкурсе.

В прямом эфире Люкс ФМ солист коллектива Роман Бахарев решил откровенно рассказать о причинах подачи заявки на Нацотбор. В частности, артист признался, что его коллектив уже имеет опыт в борьбе за победу в шоу, поскольку в 2011 году Bahroma вышли в финал Нацотбора. Тогда коллектив не был готов к конкурсу и уступил Мике Ньютон.

"Впервые мы пробовали попасть на Евровидение в 2011 году. Дошли до финала, но у нас не было опыта в этом. Мы просто пошли принять участие, взглянуть, что это такое. Теперь мы уже сознательно подошли к этому вопросу," – рассказал Роман Бахарев.

Не обошел певец и вопрос о причине участия в Нацотборе на Евровидение-2019. По словам солиста группы Bahroma, песня "Назавжди-Навсегда" настолько особенная, что Роман Бахарев решил показать ее европейцам.

"Вряд ли мы принимали бы участие в шоу, если бы не появилась эта песня. Я думаю, что в принципе все начинается с песни, любой артист начинается с песни. Эта композиция о жизни без границ. Это моя личная история: о моих близких, родных, любимых людях, которых жизнь разбросала по всей Земле. Нас разделяют тысячи километров, часовые пояса, границы, но, несмотря на все это, мы остаемся вместе", – отметил Роман Бахарев.

Артист добавил, что не планирует создавать англоязычную версию композиции, так как убежден, что "музыка – язык, который не требует перевода".

Певец Роман Бахарев признался, что сейчас вместе с постановщиком готовят конкурсное шоу, которое представят уже в субботу, 9 февраля. По его словам, главным козырем его группы является искренность.

"Мы готовы, репетируем каждый день. В любой ситуации мы будем оставаться собой – это главный наш козырь, не будем меняться под какой-то формат", – заявил Роман Бахарев.

Кроме этого, артист убежден, что сам конкурс Евровидение кардинально изменился за последние несколько лет, поэтому их песня может одержать там победу.

"Я убежден, что "Евровидение" меняет свой формат с немного клоунского, блестящего на более музыкальный конкурс. С каждым годом этот конкурс становится все более наполненным смыслом, по-настоящему обдуманным. Мы хотим помочь им менять прошлые форматы", – добавил Роман Бахарев.