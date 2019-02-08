Евровидение-2019: MARUV презентовала песню для Нацотбора (Видео)

Новости культуры: Скандальная певица MARUV представила lyric-видео к песне, которая зазвучит на Нацотборе на Евровидения-2019.

К композиции звезда сняла пикантное видео, в котором предстала обнаженной в ванне с пеной.

В конце января СМИ взорвались новостью: участница Нацотбора на Евровидение-2019 выступит в России с концертами. Журналисты пытались узнать у представителей MARUV, почему звезда выбрала страну-агрессора для сольных гастролей, однако те отказались от любых комментариев.

Не прошло и двух недель после скандальной новости, как MARUV представила свою конкурсную песню. С песней Siren Song артистка выйдет на сцену Нацотбора уже в субботу, 9 февраля.

Вероятно, MARUV решила добавить пикантности своей премьере, а затем предстала в ролике обнаженной. Свое тело звезда игриво прикрыла пеной в ванне и словами из песни. Провокационный ролик за считанные часы просмотрели более 24 тысяч пользователей сети.