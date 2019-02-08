Евровидение-2019: певец LAUD презентовал конкурсную песню(Видео)

Новости культуры: Артист презентовал свою песню "2 дні", которая может стать его билетом в финал шоу.

Украинский певец LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук), которого часто называют отечественным Джастином Тимберлейком, поборется за возможность представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2019.

Уже в субботу, 9 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Каждый из звездных участников спешит презентовать свою песню, чтобы весь зал смог подпевать ее во время выступления.

Пожалуй, самую большую интригу относительно композиции держал певец LAUD. Только в канун шоу он презентовал песню "2 дні", которая может стать его билетом в финал вокального конкурса. Романтическая песня сможет покорить сердца меломанов, ведь ее слова – близки каждому.

"2 дні" – это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношениях, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией," – рассказал LAUD.

Авторами композиции выступили Иван Клименко и Станислав Черный, которые по-особенному осветили тему любви. Зазвучит композиция во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019, 16 февраля.