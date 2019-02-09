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Украина и еще одна страна попали в пятерку фаворитов Евровидения-2019

Украина и еще одна страна попали в пятерку фаворитов Евровидения-2019
13:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Букмекеры уже вывели предварительный рейтинг потенциальных фаворитов.

В мае 2019 года в Тель-Авиве отгремит одно из самых популярных шоу – Евровидение-2019. И пока страны по очереди представляют конкурсные песни, букмекеры уже вывели предварительный рейтинг потенциальных фаворитов. Среди них – представители Украины и России.

В субботу, 9 февраля, в Киеве состоится первый полуфинал Нацотбора Евровидения-2019. Талантливые вокалисты смогут побороться за возможность представлять страну на международном вокальном шоу. Пока же украинцы затаили дыхание в ожидании имени певца, который поедет на Евровидение-2019, букмекеры уже прогнозируют ему место в пятерке лучших артистов.

Согласно обнародованным данным, Украина занимает 5 место в списке потенциальных лидеров. А вот России, которую в 2019 году будет представлять Сергей Лазарев, отдают первенство. В Топ-5 фаворитов Евровидения-2019 также вошли представители Швеции, Италии и Австралии. Пока неизвестно, какие вокалисты будут представлять эти страны на конкурсе в Тель-Авиве.

"Евровидение-2019": Нацотбор на стартует уже сегодня

Такие данные пока сложно назвать объективными, ведь большинство стран до сих пор проводят нацотбор и определяются с именем победителя. Поэтому пока нет полного списка песен и артистов, которые будут претендовать на главный кубок Евровидение-2019.

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Тель-Авив, Евровидение, Евровидение 2019.
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