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"Евровидение-2019": Нацотбор на стартует уже сегодня

&quot;Евровидение-2019&quot;: Нацотбор на стартует уже сегодня
11:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры: Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.

Первый тур Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019" состоится 9 февраля в Киеве. Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.

Как известно, в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников: группа The Hypnotunez - лидер Гера Луидзе, с песней "Hey"; LETAY - музыкант Илья Резников, с песней "Мила моя"; певица VERA KEKELIA - с песней "Wow"; группа ЦеШо - с песней "Hate"; группа YUKO - с песней "Galina Guliala"; Maruv - певица Анна Корсун, с песней "For you"; группа Brunettes Shoot Blondes - солист Андрей Ковалев с песней "Houston"; BAHROMA - фронтмен Роман Бахарев, с песней "Назавжди-Навсегда".

Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.

В жюри национального конкурса этого года - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

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"Евровидение -2019" состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - "Dare to Dream (Позволь себе мечтать)". В конкурсе будут принимать участие 42 страны.

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале "Евровидения" 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.

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9 февраля, Евровидение 2019, Нацотбор на Евровидение 2019.
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