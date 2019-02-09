Нацотбор Евровидения 2019: эпатажный образ VERA KEKELIA (Видео)

Новости культуры: На сцену Нацотбора VERA KEKELIA вышла в наряде в стиле золотого Голливуда.

Артистка появилась в блестящем платье с обнаженной спиной. VERA KEKELIA не надела нижнее белье, что придало пикантности к ее образу. Look она дополнила белой шубкой, которую в первые секунды выступления сняла с себя.

Эффектное платье певицы отметил и Сергей Притула. В общении с телеведущим VERA KEKELIA призналась, что во время "Танцев со звездами" она отправляла СМС-сообщения за Лесю Никитюк, поэтому Притула пошутил, что ждет от Леди Ле соответствующей поддержки.

Сольная песня от VERA KEKELIA понравилась не всем звездным судьям. Андрей Данилко отметил, что звезде не хватало какого-то огня, страсти. Ведь певица выглядела очень эффектно, а вот постановка была слишком спокойной.