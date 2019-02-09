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Нацотбор Евровидения 2019: эпатажный образ VERA KEKELIA (Видео)

Нацотбор Евровидения 2019: эпатажный образ VERA KEKELIA (Видео)
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: На сцену Нацотбора VERA KEKELIA вышла в наряде в стиле золотого Голливуда.

Артистка появилась в блестящем платье с обнаженной спиной. VERA KEKELIA не надела нижнее белье, что придало пикантности к ее образу. Look она дополнила белой шубкой, которую в первые секунды выступления сняла с себя.

Эффектное платье певицы отметил и Сергей Притула. В общении с телеведущим VERA KEKELIA призналась, что во время "Танцев со звездами" она отправляла СМС-сообщения за Лесю Никитюк, поэтому Притула пошутил, что ждет от Леди Ле соответствующей поддержки.

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Сольная песня от VERA KEKELIA понравилась не всем звездным судьям. Андрей Данилко отметил, что звезде не хватало какого-то огня, страсти. Ведь певица выглядела очень эффектно, а вот постановка была слишком спокойной.

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Все по теме:

Видео, Песенный конкурс, Нацотбор, Евровидение 2019, VERA KEKELIA.
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