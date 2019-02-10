В ДТП погиб известный британский рэпер

Новости культуры: Авария произошла по дороге на концерт исполнителя в Кильского университета в Стаффордшире.

Британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон) погиб сегодня утром в автокатастрофе.

"В ранние часы субботы в автокатастрофе в районе Уэст-Мидлендс в Англии погиб британский рэпер Cadet", - говорится в сообщении.

Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси итаи фургона в селе Бетли. Ведется расследование.

Союз студентов Кильского университета заявил, что "глубоко опечален, узнав о трагической смерти Cadet", выразив соболезнования его близким.

Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года. Рэпер должен был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле этого года.