Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Мангера исключили из состава депутатов &quot;Батькивщины&quot;
Мангера исключили из состава депутатов "Батькивщины"
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

В ДТП погиб известный британский рэпер

В ДТП погиб известный британский рэпер
10:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры: Авария произошла по дороге на концерт исполнителя в Кильского университета в Стаффордшире.

Британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон) погиб сегодня утром в автокатастрофе.

"В ранние часы субботы в автокатастрофе в районе Уэст-Мидлендс в Англии погиб британский рэпер Cadet", - говорится в сообщении.

Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси итаи фургона в селе Бетли. Ведется расследование.

"Грэмми 2019": популярный репер 21 Savage арестован

Союз студентов Кильского университета заявил, что "глубоко опечален, узнав о трагической смерти Cadet", выразив соболезнования его близким.

Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года. Рэпер должен был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Рэп, Британский рэпер, Погиб британский рэпер, Рэпер Cadet, Cadet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
04 Адмирал США оценил возможность военного вторжения РФ в Венесуэлу
05 Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь