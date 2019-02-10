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Воскресенье, 10.02.2019
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Грэмми 2019: стали известны номинанты музыкальной премии (Видео)

Грэмми 2019: стали известны номинанты музыкальной премии (Видео)
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Музыкальная премия Грэмми в 2019 году соберет самых известных звезд музыкальной индустрии, которые поборются за статуэтки в различных категориях.

7 декабря Академия звукозаписи обнародовала финальный список, в который вошли исполнители с главными хитами этого года.

Номинанты премии Грэмми-2019:

Запись года

  • I Like It – Cardi B, Бед Банни и J Balvin
  • The Joke – Бренди Карлил
  • This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)
  • God's Plan – Дрейк
  • Shallow – Леди Гага и Брэдли Купер
  • All the Stars – Ламар и SZA
  • Rockstar – Post Malone и 21 Savage
  • The Middle – Зедд, Марен Моррис и Grey

Альбом года

  • Invasion of Privacy – Cardi B
  • By the Way, I Forgive You – Бренди Карлил
  • Scorpion – Дрейк
  • H.E.R. – H.E.R.
  • Beerbongs and Bentleys – Post Malone
  • Dirty Computer – Джянелл Мона
  • Golden Hour – Кейси Мусгравс
  • Черная Пантера – альбом с музыкой для фильма

Песня года

  • All the Stars – Ламар, SZA
  • Boo'd Up – Ella Mai
  • God's Plan – Дрейк
  • In My Blood – Шон Мендес
  • The Joke – Юренди Карл
  • The Middle – Zedd, Марен Моррис и Grey
  • Shallow – Леди Гага и Брэдли Купер
  • This Is America – Дональд Гловер (Childish Gambino)

Лучший новый артист

  • Chloe x Halle
  • Люк Коумз
  • Greta Van Fleet
  • H.E.R.
  • Дуа Липа
  • Марго Прайс
  • Биби Рекса
  • Джорджа Смит

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп"

  • Colors – Бек Хансен
  • Havana (Live) – Камила Кабелл
  • God Is a Woman – Гранде
  • Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леди Гага
  • Better Now – Post Malone

Лучший альбом в стиле "поп"

  • Camila – Камила Кабелл
  • Meaning of Life – Келли Кларксон
  • Sweetener – Гранде
  • Shawn Mendes – Шон Мендес
  • Beautiful Trauma – Pink
  • Reputation – Тейлор Свифт

Лучшая танцевальная запись

  • Northern Soul – Above and Beyond
  • Ultimatum – Disclosure
  • Losing It – Fisher
  • Electricity – Silk City, Дуа Липа, Diplo и Марк Ронсон
  • Ghost Voices – Портер Робинсон

Лучшая песня в стиле "рок"

  • Black Smoke Rising – Greta Van Fleet
  • Jumpsuit – Twenty One Pilots
  • MANTRA – Bring Me The Horizon
  • Masseduction – St. Vincent
  • Rats – Ghost

Лучший альбом в жанре современной городской музыки

  • Everything Is Love – The Carters (Бейонсе и Jay-Z)
  • The Kids Are Alright – Chloe x Halle
  • Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave и the Drumhedz
  • War and Leisure – Miguel
  • Ventriloquism – Meshell Ndegeocello

Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019

Объявление номинантов Грэмми-2019

Также объявлены номинанты в категориях "Лучший рэп-альбом", "Лучший кантри-альбом", "Лучший джазовый альбом", "Лучший альбом в стиле "госпел"", "Лучший альбом латинского поп-музыки", "Лучший альбом в стиле "американа"", "Лучший комедийный альбом", "Лучшая песня, написанная для кино и телевидения" и "Продюсер года".

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Instagram, Видео, Музыкальная премия, Номинанты, Грэмми-2019.
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