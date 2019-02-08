Скачать
Пятница, 08.02.2019
Порошенко: Агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года
Порошенко: Агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года
МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев
МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019
Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019

Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019

Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных певиц Ариана Гранде решила отказаться от участия в Грэмми-2019.

Звезда решила прокомментировать и назвать причину, однако выбрала для этого довольно острую форму.

До грандиозной церемонии награждения лучших артистов остались считанные дни, однако Грэмми-2019 обрастает немалым скандалом. На днях стало известно, что одна из самых популярных певиц мира Ариана Гранде отказалась от участия в шоу. При этом имя звезды есть у нескольких номинациях, поэтому у нее большие шансы получить статуэтку.

В комментарии журналистам Associated Press продюсер премии Кен Эрлих заявил, что артистка отказалась от Грэмми-2019 из-за нехватки времени. По его словам, Ариана Гранде "чувствовала, что было слишком поздно сделать что-нибудь". На такой комментарий резко отреагировала сама поп-певица, которая заявила, что может подготовить выступление всего за ночь, однако организаторы шоу "придушили" ее творчество.

Я держала рот на замке, но теперь вы лжете обо мне. Я могу спланировать выступление всего за ночь, и вы знаете это, Кен. Это было, когда мое творчество и самовыражение были придушены вами, поэтому я решила не приходить. Надеюсь, что шоу будет именно таким, каким вы хотите и даже большим, – заявила Ариана Гранде.

Грэмми 2019: Ариана Гранде отказалась идти на церемонию

Звезда добавила, что предложила организаторам Грэмми-2019 несколько песен из своего репертуара, главная из которых – 7 Rings из последнего альбома. Но именно эту знаковую для Арианы композицию запретили петь во время грандиозного шоу. Из-за этого своенравная артистка заявила, что не придет на церемонию награждения.

"Я предложила три разные песни. Это искусство и честность. Не политика. Не услуга и не игра. А для всех вас это просто игра... И мне жаль, потому что это не то, что значит музыка для меня", – добавила Ариана Гранде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Ариана Гранде, Грэмми-2019, Бойкот Арианы Гранде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
С помощью устройства TruCam, уже зафиксировано более 43 тысяч нарушений
С помощью устройства TruCam, уже зафиксировано более 43 тысяч нарушений
Историю создания ПЦУ внесут в учебники
Историю создания ПЦУ внесут в учебники
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь