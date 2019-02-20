Верка Сердючка появится на Евровидении 2019 в Израиле

Новости культуры: Верка Сердючка (Андрей Данилко) выступит на Евровидении-2019, которое пройдет в израильском Тель-Авиве этой весной.

Украинский артист и судья Нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко в своем сценическом образе эпатажной Верки Сердючки выступит на международном песенном конкурсе, который пройдет в Израиле в мае.

"Организаторы Евровидения уже пригласили нас выступить. И ... ДА - мы это сделаем!" - заявил исполнитель.

О том, какую песню споет Верка Сердючка в Тель-Авиве, пока не сообщается. Она выйдет на сцену в качестве приглашенного гостя.

Как сообщалось ранее, На Евровидении выступят артисты из 42 стран-участниц.

Также традиционно на сцене появится и мировая знаменитость. В 2016 году на Евровидении выступил Джастин Тимберлейк, а в этом году все будут любоваться Веркой Сердючкой.