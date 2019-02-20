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Песни певицы Арианы Гранде побили рекорд The Beatles (Видео)

Песни певицы Арианы Гранде побили рекорд The Beatles (Видео)
17:52 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф zn.ua Фото: Телеграф

Новости культуры: Композиции американской певицы заняли сразу три верхние строчки в хит-параде Billboard Hot 100.

До этого это удавалось только группе The Beatles в 1964 году.

Отмечается, что песня Гранде 7 Rings занимает первую строчку чарта на протяжении четырех недель. На этой неделе в первую тройку также вошли Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored (второе место) и Thank U, Next (третье место).

В марте 1964 года хит-парад возглавили три песни The Beatles - Canʼt Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. Ливерпульской четверке удавалось удерживать лидирующие позиции на протяжении пяти недель. Кроме того, в апреле того же года песни The Beatles заняли первые пять строчек чарта.

7 Rings

Break Up With Your Girlfriend 

Thank U, Next

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В прошлом году рэперу Дрейку почти удалось повторить рекорд группы: его композиции заняли первую, вторую и четвертую строчку в хит-параде, а в первую 10 чарта вошло сразу семь песен рэпера.

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Все по теме:

Рекорд, The Beatles, “Billboard Hot 100″, Видео, Клипы, Ариана Гранде.
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