Песни певицы Арианы Гранде побили рекорд The Beatles (Видео)

До этого это удавалось только группе The Beatles в 1964 году.
Отмечается, что песня Гранде 7 Rings занимает первую строчку чарта на протяжении четырех недель. На этой неделе в первую тройку также вошли Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored (второе место) и Thank U, Next (третье место).
В марте 1964 года хит-парад возглавили три песни The Beatles - Canʼt Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. Ливерпульской четверке удавалось удерживать лидирующие позиции на протяжении пяти недель. Кроме того, в апреле того же года песни The Beatles заняли первые пять строчек чарта.
7 Rings
Break Up With Your Girlfriend
Thank U, Next
В прошлом году рэперу Дрейку почти удалось повторить рекорд группы: его композиции заняли первую, вторую и четвертую строчку в хит-параде, а в первую 10 чарта вошло сразу семь песен рэпера.