Названы победители музыкальной премии BRIT Awards 2019

Новости культуры: Церемония началась очень эффектно – с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".

В Лондоне 20 февраля прошла церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми".

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.

Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт супругов Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.

Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.

В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.

Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку.