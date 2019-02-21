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Названы победители музыкальной премии BRIT Awards 2019

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Названы победители музыкальной премии BRIT Awards 2019
11:08 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: Церемония началась очень эффектно – с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".

В Лондоне 20 февраля прошла церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". 

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.

Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт супругов Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.

Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.

В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.

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Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку.

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Музыка, Хью Джекман, Песни, Brit Awards, Музыкальные премии, Премия Brit Awards 2019.
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