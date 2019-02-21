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Названа стоимость билетов на Евровидение-2019 в Израиле

Названа стоимость билетов на Евровидение-2019 в Израиле
12:22 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Твиттер

Новости культуры: Продажа билетов откроется в конце февраля, но уже во вторник, 19 февраля, стала известна цена этих билетов, как на живые шоу, так и на репетиции.

На официальном сайте международного песенного конкурса Евровидение появилась информация о стоимости билетов на шоу.

Так, цена билета эконом-класса на полуфиналы, которые запланированы на 14 и 16 мая обойдется фанатам в 183 евро, а на финал 18 мая – 280 евро.

Стоимость билета высшего класса на полуфинал – 244 евро, на финал – 329 евро. Билеты в первые ряды обойдутся соответственно в 280 евро и 366 евро.

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Самыми дорогими будут билеты в vip-зону, так называемую Green Room. На полуфиналы они будут стоить 244 евро, на финал – 487 евро. Это будет отдельное помещение, где гостям будут предлагать еду и напитки.

Также поклонники смогут купить билеты и на репетиции музыкантов. Обычные места на полуфиналы будут стоить 85 евро за билет. На финал – 122 евро. Билеты высшего класса – 183 евро и 244 евро. Первые ряды – 219 евро и 280 евро, а в vip-зону 244 евро и 305 евро.

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Израиль, Музыка, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песни, Евровидение 2019, Билеты на Евровидение 2019, Стоимость билетов на Евровидение.
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