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Украинская певица Катерина Бужинская выпустила новую песню (Видео)

Украинская певица Катерина Бужинская выпустила новую песню (Видео)
20:00 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Именно поэтому артистка решила сделать премьеру и выпустить песню-манифест "Ледяная" о сильной женщине.

Украинская артистка Катерина Бужинская нашла в себе силы рассказать в новой песне "Ледяная" историю, которая наверняка происходила в тот или иной период времени в жизни каждой женщины в мире.

Любящая и любимая супруга, а также мать троих детей в своей жизни переживала и измены, и равнодушие, и много других волнений, которые принято скрывать от окружающих и в которых можно признаться только самой себе.

Именно поэтому артистка решила сделать премьеру и выпустить песню-манифест "Ледяная" о сильной женщине, которая пережила все неурядицы в отношении с мужчиной и стала закаленной, а точнее - ледяной, как поет Катерина Бужинская в своем новом одноименном хите.

В конце зимы Катерина Бужинская своей новой песней "Ледяная" стала в защиту женщин, которым желает оставить несостоявшуюся любовь в холодах, а к весне переродиться и поверить, что даже после измены можно заново полюбить и все-таки найти своего родного и единственного мужчину.

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"Те, кто тебя обидели - навсегда останутся на твоей спиной. Ты сейчас не веришь, что ледяная, скоро ты полюбишь снова, и твои ладони наполняться теплым медом страсти и желания. Все это обязательно будет. Просто сейчас ты ледяная, не ощущаешь ничего, но все будет. Скоро. Весной", так прокомментировала премьеру неоднозначной песни Катерина Бужинская.

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Видео, Песня, Катерина Бужинская, Ледяная.
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