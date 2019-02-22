20-летний юбилей: ремейк культового клипа Freestyler (Видео)

Новости культуры: В сети появилась новая версия клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s. Ремейк создан в честь 20-летнего юбилея культовой песни.

Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах.

Музыка стала рекламой нидерландского оператора мобильной связи Telenet Yugo. Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах. Как и в оригинале, в клипе поочередно появляется каждый из участников группы.

Примечательно, что под видео чаще других появляются русскоязычные комментарии. Пользователи жалуются, как они постарели c 1999 года, а также спорят, какой вариант клипа лучше.

За три дня ролик набрал более 600 тысяч просмотров.