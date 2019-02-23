Американского музыканта обвинили в 10 случаях насилия

Новости культуры: Полиция Чикаго предъявила R&B-певцу Ар Келли обвинения в сексуальном насилии.

Музыканта обвиненяют в четырех случаях сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах, которые происходили в 1998-2010 годах. По меньшей мере, трем жертвам на момент случившегося было от 13 до 16 лет. По каждому обвинению певцу грозит до семи лет тюремного заключения.

Певец сам сдался полиции. По словам его адвоката, он не признает себя виновным и "чрезвычайно разочарован и подавлен".

Незадолго до предъявления обвинений был показан документальный фильм "Пережить Ар Келли", в котором несколько женщин, включая бывшую жену музыканта, обвиняли его в сексуальном насилии.

В конце января издание The Atlantic опубликовало материал с расследованием, в котором утверждалось, что у режиссера Брайна Сингера были связи с несовершеннолетними. О подобных случаях изданию рассказало несколько мужчин, один из которых, Виктор Валдовинс, заявил о том, что Сингер домогался его на съемках фильма "Способный ученик" в 1997 году, когда ему было 13 лет.

Сам режиссер назвал эти обвинения гомофобией, а журналист, написавший материал, "одержим им с 1997 года".