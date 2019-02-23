Билал Хассани представил клип на песню Roi (Видео)

Новости культуры: Представитель Франции на международном песенном конкурсе андрогин Билал Хассани представил клип на песню Roi (Король).

Видеоклип расскажет о нелегкой жизни и творческом пути артиста.

В клипе показана трогательную историю о том, как он, несмотря на рамки остался таким каким есть.

Билал, сидя в гримерке с короткими черными волосами в образе мужчины надевает белый парик, красится и превращается в свой сценический образ женщины. Потом выходит на сцену и рассказывает зрителям свою историю.

В конце видео, по окончанию выступления артиста, зрители в зале стоя ему зааплодировали.

Напомним, что Билал Хассани родился в Париже, но его семья родом из Марокко. Он прославился благодаря своему видеоблогу на YouTube, где на него подписано более 700 тысяч пользователей. Как и многие другие блогеры, Билал решил заняться музыкой.