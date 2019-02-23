"Впереди - моя главная битва": солистка группы KAZKA рассказала о волнении

Новости культуры: Украина замерла в ожидании результатов финала Национального отбора Евровидения-2019.

Грандиозное шоу начнется в 19 часов, следовательно все меломаны будут наблюдать, как выступают их фавориты и узнают, кто же получил возможность представлять страну на международном конкурсе.

И пока все вокалисты готовятся во второй раз представить свою песню, группа KAZKA опубликовал очередное заявление в сети. Солистка коллектива Александра Зарицкая призналась, что звездные судьи Нацотбора были правы: главным боем для нее будет борьба с волнением. Именно это, по словам Евгения Филатова, помешало артистке идеально исполнить песню Apart.

"Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Наша команда, семьи, наши непревзойденные слушатели. Вместе с вами мы готовы на все", – прокомментировала Александра Зарицкая.