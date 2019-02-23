Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля

9 февраля и 16 февраля 2019 года зрители и судьи выбрали финалистов Национального отбора на Евровидение-2019, которые поборются за возможность представить Украину на песенном конкурсе в Израиле. Финалистами стали: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.
Национальный отбор на Евровидение 2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.
Смотрите прямую видеотрансляцию Нацотбора 23 февраля:
Порядок выступления финалистов на Национальном отборе Евровидения-2019:
1. Freedom-jazz
2. YUKO
3. MARUV
4. Brunettes Shoot Blondes
5. KAZKA
6. ANNA MARIA
Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).