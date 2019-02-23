Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля

Новости культуры: Уже 23 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидят выступления 6 участников.

9 февраля и 16 февраля 2019 года зрители и судьи выбрали финалистов Национального отбора на Евровидение-2019, которые поборются за возможность представить Украину на песенном конкурсе в Израиле. Финалистами стали: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

Национальный отбор на Евровидение 2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.

Смотрите прямую видеотрансляцию Нацотбора 23 февраля:

Порядок выступления финалистов на Национальном отборе Евровидения-2019:

1. Freedom-jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).