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Евровидение 2019: выступление участников Нацотбора (Видео)

Евровидение 2019: выступление участников Нацотбора (Видео)
21:45 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.segodnya.ua

Новости культуры: За победу в финале Нацотбора на "Евровидение 2019" соревнуются шесть участников: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA.

Первыми выступили Freedom Jazz. Судьи остались в восторге от номера группы, а Андрей Данилко прокомментировал выступление девушек в полуфинале: "Вы как-будто открыли форточку в душной комнате".

Далее на сцену вышел коллектив YUKO. Ранее участница группы Юлия Юрина прокомментировала свое российское гражданство. Судьи посчитали, что в полуфинале было больше экспрессии, нежели в финале.

Третьей на Нацотборе 2019 выступила MARUV, которую особенно тепло приняла публика. "Проигрыш является ключевым, где вы, по сути, не поете. Но это музыка поколения, которое живет сейчас", – так прокомментировал номер Евгений Филатов.

Выступление в финале Нацотбора 2019 коллектива Brunettes Shoot Blondes судьям понравилось больше, чем в полуфинале, а Джамала и вовсе призналась в любви участникам группы. Евгений Филатов сказал: "Я болею за такой креативный и неординарный подход к музыке". В то же время члену жюри не хватило вокала.

Затем на сцене Нацотбора появилась группа KAZKA, которая сделала заявление накануне финала. Во время исполнения песни Apart зал поддерживал коллектив аплодисментами. "У меня есть вопросы к вокалу", – отметила Джамала. Андрею Данилко номер KAZKA понравился, и он пожелал удачи группе: "Я желаю вам собраться и быть молодцом".

Закрыл блок выступлений участников Нацотбора 2019 дуэт ANNA MARIA.

Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля

Члены жюри Национального отбора-2019: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

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Видео, Участники, Онлайн трансляция, Нацотбор, Евровидение 2019.
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