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Каким был Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины (Видео)

Каким был Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В финале отбора песенного конкурса Евровидение-2019 за право представить Украину боролись 6 исполнителей.

Трансляция финала отбора на Евровидение-2019 от Украины состоялась в субботу, 23 февраля. Посмотреть онлайн-трансляцию конкурса можно на нашем сайте, которая началась в 19:00 часов.

По результатам баллов от судей и зрителей, в финал отбора Евровидения прошли 6 звездных участников. В субботу, 23 февраля, в Украине назвали имя победителя шоу, который поедет в израильский Тель-Авив на второй этап международного конкурса. Ею стала певица MARUV – она получила суммарно 11 баллов от судей и зрителей.

В финале отбора песенного конкурса Евровидение-2019 за право представить Украину боролись 6 исполнителей:

– Brunettes Shoot Blondes,

– MARUV,

– YUKO,

– ANNA MARIA,

– Freedom-jazz,

– KAZKA.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 проходили в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

"Евровидение 2019": кто прошел в финал нацотбора (Видео)

Добавим, первый полуфинал прогремел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора прошли трое участников: MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Во втором полуфинале, 16 февраля, победу одержали ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

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