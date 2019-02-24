Каким был Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины (Видео)

Трансляция финала отбора на Евровидение-2019 от Украины состоялась в субботу, 23 февраля. Посмотреть онлайн-трансляцию конкурса можно на нашем сайте, которая началась в 19:00 часов.
По результатам баллов от судей и зрителей, в финал отбора Евровидения прошли 6 звездных участников. В субботу, 23 февраля, в Украине назвали имя победителя шоу, который поедет в израильский Тель-Авив на второй этап международного конкурса. Ею стала певица MARUV – она получила суммарно 11 баллов от судей и зрителей.
В финале отбора песенного конкурса Евровидение-2019 за право представить Украину боролись 6 исполнителей:
– Brunettes Shoot Blondes,
– MARUV,
– YUKO,
– ANNA MARIA,
– Freedom-jazz,
– KAZKA.
Прямые эфиры Национального отбора-2019 проходили в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.
Добавим, первый полуфинал прогремел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора прошли трое участников: MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Во втором полуфинале, 16 февраля, победу одержали ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.