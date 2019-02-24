"Евровидение 2019": права на песню победительницы нацтобора принадлежат российской компании

Новости культуры: Стало известно, что владельцем прав песни MARUV является российская компания.

Владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица MARUV планирует представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет.

23 февраля певица победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Ее победа вызвала большую волну неодобрения и негодования, ведь накануне стало известно, что MARUV гастролировала по России и планирует продолжать давать там концерты.

Из-за возникшего скандала Национальная общественная телерадиокомпания пока окончательно не решила, стоит ли отправлять исполнительницу в Тель-Авив на Евровидение-2019. Поэтому НСТУ выдвинули важное условие MARUV: они отправят ее конкурс, если певица откажется от выступлений в России.