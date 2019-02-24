Новый драйвовый сингл от Алины Гросу (Видео)

Как только все услышали название новой песни, сразу подумали о парне Алины, но певица опровергла это.
GROSU прокомментировала: "Не нужно привязываться конкретно к имени. Тот Вова, которого я "дико любила" - прототип всех парней, мужчин, для которых девушки готовы на все ради взаимности".
Песня "Vova" - третий сингл будущего альбома Алины Гросу. На своей страничке в Instagram и на официальном канале на YouTube звезда выложила видео з новым треком и молниеносно получила множество комментариев от своих поклонников.
Певица поделилась, что песня вызвала безумный ажиотаж и стала настоящей темой дня. "Все Вовы, которых я знала "забросали" меня сообщениями с восторгом от услышанного" - добавила GROSU.