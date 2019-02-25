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"Голос країни 9": подробности шестого выпуска (Видео)

"Голос країни 9": подробности шестого выпуска (Видео)
09:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: В воскресенье, 24 февраля, на телеканале "1+1" состоялся шестой выпуск вокального шоу "Голос країни".

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля.

Первым на сцену вышел учитель музыки из Ивано-Франковска Богдан Богославец с песней "Ніченька місячна". Где-то через 30 секунд после начала песни к нему уже повернулось одно кресло — его выбрала Тина Кароль. Она так и осталась единственной. 

Следующей на сцену вышла 16-летняя Ангелина Василевская – долгожданный ребенок в семье. О ее рождении родители мечтали 10 долгих лет. Сейчас девушке уже 16 и более всего она боится разочаровать родителей, которые так боролись за ее появление на свет. Ангелина поразила своим пением абсолютно всех судей, но решила присоединиться к команде Дана Балана. 

После этого на публике появился 26-летний Энрикеш Жоао Персиндо из Анголы. Этот парень из многодетной семьи уже давно живет в Украине и работает репетитором по английскому языку в детском саду, но мечтает стать певцом. Его мощный вокал приятно удивил всех членов жюри. После недолгих колебаний Энрикеш предпочел команду Дана Балана. 

Следующим участником стал слепой ром из Могилева-Подольского Николай Запорожан с песней Looking to my eyes. На его голос обернулся только Потап. Свое выступление этот слабовидящий мужчина посвятил жене, которая когда-то давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой.

16-летняя Аделина Шевченко решилась на очень смелый шаг – покинула родной Бердянск и приехала в Киев строить карьеру певицы. Голосистая девушка учится в эстрадно-цирковом училище и верит, что "Голос країни" – это трамплин на Олимп украинского шоу-бизнеса. За победу на шоу девушка будет сражаться под руководством Потапа. 

18-летняя Виктория Боцвина — член бардов в своем родном городе. Она вышла с гитарой и спела Queen - I want to break free. На ее голос обернулась Тина Кароль — это последнее место в ее команде. 

31-летний одессит Андрей Карпов по образованию экономист, а по профессии – часовщик. Серьезно заниматься вокалом он начал только три года назад. Выступление парня так понравилось судьям, что за него началась настоящая битва между Потапом и Монатиком. В итоге Андрей отдал предпочтение последнему. 

Екатерина Гудым – талантливая пианистка, преподаватель в детской музыкальной студии. Эта 24-летняя девушка занимается с маленькими детьми вокалом и игрой на фортепиано. На "Голосе" она решила спеть в народном стиле. Ее выступление буквально заворожило жюри. По совету своих подопечных, девушка присоединилась к команде Потапа.

Екатерина Гулюк с детства мечтала оказаться среди звезд и сделала к этому большой шаг с песней Tayana - Сила. Она пополнила команду Потапа.

"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.

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Все по теме:

Музыка, Шоу, Вокальное шоу, Голос країни 9, Музыкальные шоу, 6 выпуск Голос країни 9, 9 Голос країни.
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