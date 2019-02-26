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Притула поделился своими впечатлениями от скандала вокруг Евровидения

Притула поделился своими впечатлениями от скандала вокруг Евровидения
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости культуры: Притула высказался о "голубях мира" на Нацотборе.

Ведущий Национального отбора на Евровидение Сергей Притула на фоне скандала с MARUV поделился своими впечатлениями от последних скандальных событий вокруг песенного конкурса.

Об этом шоумен написал на своей официальной странице в Facebook.

Притула отметил, что если исполнитель не может признать Россию страной-агрессором, Крым территорией Украины, а события на Донбассе – развязанной Россией войной, и при этом собирается представлять Украину на международной арене, то он ставит всю страну в глупое положение.

"Потому что мы действительно просим международное сообщество помочь нам в борьбе с российской агрессией, вводить санкции, вооружать нашу армию, развенчивать фейки и тому подобное. Тут выходит какая-то девочка или мальчик и говорит, что "не все же там плохие люди, я несу музыкой мир и объединяю людей"! Вы реально не понимаете, что таким образом вы легитимизируете с нашей стороны то, что навязывает миру агрессор?!!", – возмутился Притула.

Он подчеркнул, что ни один исполнитель, который заявляет, что якобы "за мир" и несет его своим творчеством, после своей выступлений в России не вышел на Красную площадь с требованием прекратить агрессию против Украины и вывести войска с Донбасса.

"Какого черта вы подменяете понятия?! Зарабатывать деньги и призывать к миру – это не одно и то же!!!", – отметил шоумен.

"Почему меня должны умилять слезы девушек с АннаМария на сцене?! Потому что им жаль родителей, у которых могут быть проблемы из-за того, что дочери скажут, что Крым – это Украина?! А почему я должен переживать за коллаборантов?! Родители сделали свой выбор. Кровь прапорщика Кокурина и десятки тысяч разрушенных судеб на той медали "За возвращение Крыма". Очень непоследовательная позиция у сестер. С одной стороны и на Майдане выступали, и объектом критики со стороны российских медиа были, и от контракта с российским брендом отказались, потому одним из брендфейсов компании был Охлобыстин, и перед детьми бойцов АТО выступали, вдруг в главный для себя момент поворота карьеры дали "заднюю". Никто не требовал играть в Павлика Морозова и отречься от родителей. Важно было услышать гражданскую позицию до конца! А не быть чуть-чуть беременным", – пишет Притула.

Он добавил, что если бы перед началом Национального отбора было четко указано, что артист, у которого в гастрольном графике есть концерты в РФ, не допускается до конкурса, то сейчас не надо было бы ставить сторонников MARUV в глупое положение, потому что они старательно голосовали за свою фаворитку, а теперь их выбор "ломают через колено".

"И это не менее тревожный звоночек. Оказывается, что победить в Нацотборе мало, надо еще подписать контракт с НОТУ, где есть пункты, о которых артисты не знали, когда шли на Нацотбор. В конце концов, определенный фильтр на входе в Нацотбор и мне как ведущему упростил бы жизнь. Я очень хочу вести музыкальный конкурс, а не разбираться с "голубями мира", что для них важно – не разочаровать своих сторонников в РФ и быть удобным инструментом российской пропаганды, или быть представителем страны, которая ежедневно теряет своих сыновей и дочерей на фронте и четко осознавать, кто является виновником этой беды. Кажется, на 5 году войны можно было бы и определиться! Это не менее важно, чем хорошая песня и крутой номер, которые были у победительницы", – написал ведущий, который подчеркнул, что высказал исключительно личное мнение по поводу последних событий.

Напомним, организаторы международного "Евровидения" прокомментировали ситуацию с MARUV.

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Музыкальный конкурс, Евровидение, Сергей Притула, Нацотбор.
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