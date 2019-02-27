Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"

Группа KAZKA отказалась от предложения НОТУ представить Украину на Евровидении-2019 и Израиле. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.
"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.
Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.
Кто теперь будет представлять Украину на песенном конкурсе пока неизвестно. В то же время НОТУ допускает, что на песенном конкурсе "Евровидение-2019" может вообще не быть представителя от Украины.
Как сообщалось ранее, Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс.