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Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"

Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Претенденты на участие в конкурсе "Евровидение 2019" от Украины Kazka заявили об отказе от поездки.

Группа KAZKA отказалась от предложения НОТУ представить Украину на Евровидении-2019 и Израиле. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - говорится в сообщении. 

 
 
 
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.

Кто теперь будет представлять Украину на песенном конкурсе пока неизвестно. В то же время НОТУ допускает, что на песенном конкурсе "Евровидение-2019" может вообще не быть представителя от Украины.

Как сообщалось ранее, Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс.

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Все по теме:

Израиль, Музыка, Евровидение, Песни, НОТУ, KAZKA, Евровидение 2019, Группа "Kazka", MARUV.
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