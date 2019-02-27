Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"

Новости культуры: Претенденты на участие в конкурсе "Евровидение 2019" от Украины Kazka заявили об отказе от поездки.

Группа KAZKA отказалась от предложения НОТУ представить Украину на Евровидении-2019 и Израиле. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.

Кто теперь будет представлять Украину на песенном конкурсе пока неизвестно. В то же время НОТУ допускает, что на песенном конкурсе "Евровидение-2019" может вообще не быть представителя от Украины.

Как сообщалось ранее, Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс.