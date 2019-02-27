Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине

После резонансного скандала вокруг Евровидения-2019 в Украине и неподписания контракта MARUV Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила обнародовать условия договора. Именно они, по словам певицы MARUV, стали причиной отказа от участия в Евровидении-2019.
Официальный перечень условий договора, который заключается с победителем Национального отбора на телеканале СТБ, появился на сайте Общественного вещания. Представители НОТУ добавляют, что такие договоры не являются новшеством, ведь заключаются с представителями на Евровидение ежегодно.
Подавляющее большинство всех условий базируется на правилах владельца и организатора конкурса Европейского Союза Вещателей, в случае Украины – Общественного вещателя (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). НОТУ также не устанавливает правила Евровидения и в любое время может отчитываться за правила конкурса перед Европейским Союзом Вещателей. Также все условия договора НОТУ не обнародует, ведь контракт является конфиденциальным документом и поэтому не может быть предоставлен сразу всем участникам Национального отбора. В обнародованном перечне приводятся только те пункты, которые касаются обязанностей участника.
Условия договора НОТУ с победителями Нацотбора Евровидения в Украине:
Подробнее об условиях договора НОТУ можно узнать по ссылке здесь или ознакомиться с правилами Евровидения от Европейского Союза Вещателей на официальном сайте.