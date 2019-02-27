Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине

Новости культуры: НОТУ обнародовала условия договора с победителями Нацотбора Евровидения в Украине.

После резонансного скандала вокруг Евровидения-2019 в Украине и неподписания контракта MARUV Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила обнародовать условия договора. Именно они, по словам певицы MARUV, стали причиной отказа от участия в Евровидении-2019.

Официальный перечень условий договора, который заключается с победителем Национального отбора на телеканале СТБ, появился на сайте Общественного вещания. Представители НОТУ добавляют, что такие договоры не являются новшеством, ведь заключаются с представителями на Евровидение ежегодно.

Подавляющее большинство всех условий базируется на правилах владельца и организатора конкурса Европейского Союза Вещателей, в случае Украины – Общественного вещателя (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). НОТУ также не устанавливает правила Евровидения и в любое время может отчитываться за правила конкурса перед Европейским Союзом Вещателей. Также все условия договора НОТУ не обнародует, ведь контракт является конфиденциальным документом и поэтому не может быть предоставлен сразу всем участникам Национального отбора. В обнародованном перечне приводятся только те пункты, которые касаются обязанностей участника.

Условия договора НОТУ с победителями Нацотбора Евровидения в Украине:

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием. Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором. Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования. Не допускать любых действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте. Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины. Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса. Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении. Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением. Оплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

Подробнее об условиях договора НОТУ можно узнать по ссылке здесь или ознакомиться с правилами Евровидения от Европейского Союза Вещателей на официальном сайте.