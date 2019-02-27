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Brunettes Shoot Blondes отказываются представлять Украину на Евровидении

Brunettes Shoot Blondes отказываются представлять Украину на Евровидении
17:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: brunettesshootblondes

Новости культуры: Музыкальный коллектив отказался от участия на Евровидении-2019, назвав весомую причину.

Украинский музыкальный коллектив Brunettes Shoot Blondes сообщил своим сторонникам, что не примет предложение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины выступать на Евровидении-2019, даже если им это предложат.

Мужской коллектив Brunettes Shoot Blondes обнародовал официальное заявление в своем Instagram. Музыканты не хотят представлять Украину на международном конкурсе, потому что "группа не побеждала в Нацотборе и эта поездка не их".

"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходило ли сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение относительно участия в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша", – говорится в сообщении Brunettes Shoot Blondes.

Ребята из группы попросили поклонников понять их позицию и встретиться с ними во время их концертов. Они дополнительно напомнили о своих "весенних концертах" в Германии, Польше и Чехии, а также о сольном концерт в Киеве, который состоится в октябре этого года.

Напоминаем, что после отказа подписания соглашения между командой MARUV и представителями Национальной общественной телерадиокомпании встал вопрос, кто будет представлять Украину в Израиле на главном конкурсе. Поклонники группы Freedom-Jazz надеялись, что именно этот женский коллектив отправят на Евровидение в Тель-Авив, ведь они получили второе место в отборе. Но член правления Общественного вещания Александра Кольцова отметила, что представители НСТУ будут выбирать претендента от Украины из всех финалистов.

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Поэтому, 26 февраля после звонка от НСТУ первыми отказались участницы коллектива Freedom-Jazz. В тот же день представители Общественного вещателя отметили, что попытаются договориться с одним из финалистов - группой KAZKA, но также предположили такую возможность, что в этом году Украина вообще не примет участие в международном конкурсе. Утром 27 февраля музыканты из KAZKA также категорически отказались от конкурса и отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы за честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году. Пока остаются как варианты финалисты ANNA MARIA и YUKO.

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Евровидение, Brunettes Shoot Blondes, НСТУ, Yuko, KAZKA, Евровидение 2019, MARUV, ANNA MARIA.
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