В НОТУ признались, что сейчас не ведут переговоров ни с одним из участников Нацотбора

Новости культуры: Также в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что некоторые группы уже отказались от участия.

После скандального отказа победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV представлять Украину в Израиле, в сети начали бурно обсуждать, кто же должен ехать в Тель-Авив. Однако в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что пока никаких кандидатур не рассматривают.

PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко призналась, что на данный момент они не ведут переговоров ни с одним из участников Нацотбора. Об этом она заявила в прямом эфире Радио Свобода.

"Сегодня прямо сейчас на этот момент ни с кем новым мы переговоры пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты по дальнейшему развитию этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось", – прокомментировала ситуацию с представителем от Украины Виктория Сидоренко.

После этого PR-директор НОТУ добавила, что группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в Евровидении-2019, когда те предложили им принять участие по телефону. По словам Виктории Сидоренко, они даже не знакомились с условиями договора.