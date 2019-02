ТОП-10 песен, которые стоит услышать в последний день зимы

Новости культуры: Подборка 10 музыкальных премьер февраля, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Музыкальные премьеры февраля – это последние аккорды зимы, тоскливые синглы, захватывающие live-выступления и полноценные альбомы. От оригинального сета на озере, нового сингла от The Cinematic Orchestra до загадочного альбома RY X!

Live-выступление Луны: FKJ на озере Салар-де - Уюни

Лучшим за полтора часовое live-выступление мультиинструменталиста French Kiwi Juice, может быть только его выступление на озере Салар-де-Уюни в Боливии. Само озеро – это крупнейший в мире солончак, он имеет идеально плоскую поверхность, именно поэтому при попадании воды озеро превращается в самое большое природное зеркало. От одного вида лишь восхищает!

А добавьте к этому пейзажу мягкую и футуристическую электронную музыку от известного FKJ! Музыканта можно назвать настоящим художником, который умело очаровывает своим оригинальным сетом. Здесь и яркое синтезаторное звучание, и живые инструменты, и богатый бас.

Советуем встречать весну именно под эту музыку! Само выступление опубликовали на платформе Cerclе, основной целью которой как раз и являются живые выступления музыкантов в необычных местах. Сейчас запись доступна только на странице в Facebook, запись на YouTube загрузят позже на канале Cerclе.

Tik Tu – Ulitakis (альбом)

Украинская группа Tik Tu в последний понедельник зимы презентовали свой второй альбом "Ulitakis". Первая студийная работа "Shuma" была выпущена в 2016 году, поэтому есть с чем сравнить.

Если первый альбом музыкантов напоминал больше сборник разных песен, которые создавались независимо друг от друга, то песни во втором альбоме связаны между собой и плавно перетекают одна в одну. Поэтому очень рекомендуем слушать все по-порядку. Музыкальное многообразие альбома также впечатляет. Тут вам и необычные инструменты (скрипка и африканская перкуссия), и легкий лаунж, и регги, и синти-поп.

Отдельно стоит выделить композицию "Zyma" и искреннее признание о том, что Наталья Багрий "не любит всю эту зиму".

White Lies — Five (альбом)

Британцы White Lies презентовали пятый альбом под незамысловатым названием "Five". Альбом открывает семиминутная песня "Time to Give", которая просто завораживает и затягивает своим синтезаторным проигрышем.

Остальные композиции короче, но от того не менее интересны. Здесь нашлось место и припевам, которые долго нельзя выбросить из головы, и гитарным рифам, и драм-секциям, и даже акустике.

В альбоме точно есть несколько хитов, хотя в сравнении с прошлыми работами "Big TV" и "Friends" сама пластинка слабее. Сами же музыканты подняли планку так высоко, что удивить уже искушенного слушателя с каждым разом будет все труднее и труднее.

The Cinematic Orchestra — A Promise (feat. Heidi Vogel)

Британская музыкальная группа The Cinematic Orchestra презентовали второй трек из предстоящего релиза "To Believe". Для музыкантов это будет первый альбом после 12 лет! Известно, что выйдет он уже 15 марта.

Относительно сингла с Хайди Фогель (Heidi Vogel), то он соединил в себе фортепиано и электронное звучание. Сами же музыканты говорят, что эта песня "является апогеем неповторимого звучания группы". После такой премьеры с нетерпением ждем альбом!

Foals — On the Luna та Sunday

Британские инди-рокеры Foals в феврале презентовали сразу два новых трека из будущего альбома "Everything Not Saved Will Be Lost". В январе состоялась премьера первого сингла "Exits", тогда же стало известно, что альбом будет поделен на две части. Выход первой запланирован на 8 марта и уже доступен для предпродажи.

В композиции "On the Luna" музыканты сразу выпустили и клип, состоящий из нарезки видео из студии, концертов и туров.

Презентация трека "Sunday" состоялась на шоу "Beats 1" на BBC Radio. В эфире музыканты описали свою композицию как "захватывающий психоделический фанк-панк прилив энергии". И с ними трудно не согласиться!

RY X – Unfurl (альбом)

Австралийский поэт и композитор Рай Каминг (RY X) презентовал новый альбом "Unfurl". Музыкант выделяется на фоне всех остальных поп и инди исполнителей. Он тихий, спокойный, размеренный и грустный, как Том Йорк. Чего еще же хотеть?

Его голос – это жемчужный андрогинный тенор, кровеносный сосуд со сжиженной меланхолией,– так писала о Каминга газета The New York Times.

Имея такой голос неудивительно, что его музыка настолько очаровывает. Новый альбом не стал исключением. Каждая композиция – это гипнотический гимн одержимости, надежды, одновременно полон грусти и тоски. Все это обрамлено легкой поп-музыкой и инди-мотивами. Большинство композиций сопровождают довольно странные и абстрактные видео.

Trevor Something — Bots Don't Cry (альбом)

Анонимный музыкант и абстрактный художник из Америки Trevor Something презентовал новый студийный альбом "Bots don'T Cry". И это при этом, что прошлый его альбом вышел всего несколько месяцев назад — в октябре 2018. Поэтому времени музыкант точно не тратит зря.

Ранее Trevor Something постоянно экспериментировал, время от времени прибегая то в постпанк, то в электронику. Новая же его работа наполнена синтвейв звучанием, благодаря которому музыкант собственно и прославился. Ритмичный саунд дополняет приглушенный вокал в стиле M83. Поэтому работа получилась весьма достойной, а спешки здесь совсем не чувствуется.

Yann Tiersen – All (альбом)

Ян Тирсен – французский мультиинструменталист, композитор-минималист и дирижер. Он в совершенстве владеет скрипкой, фортепиано, аккордеоном, акустической и электро-гитарой, вибрафоном, банджо... И это еще далеко не весь список! Чаще всего в его произведениях можно услышать фортепиано или аккордеон.

Альбом "All" – это попытка музыканта объединить различные экосистемы, поэтому рядом с звуком синтезатора можно услышать звуки сада, пение птиц, леса в Калифорнии.

Пластинкой лучше всего насладиться в темной комнате – позвольте увлекательной аранжировке пройти сквозь вас, наполнить вас звуками природы и невероятной музыкальной ловкостью Тирсена.

The Moth & The Flame – Ruthless (альбом)

Американская альтернативная группа The Moth & The Flame презентовала новенький альбом "Ruthless". Фронтмен группы ранее отметил, что этим альбом они попытаются разрушить музыкальные границы", в которых находились до этого. Для этого им понадобилось несколько лет, ведь прошлая студийная работа датирована аж 2016 годом.

И перерыв таки пошел на пользу. Альбом очень цельный и слушается весь на одном дыхании, он размеренный и ненавязчивый. Особенно подойдет для дальней дороги.