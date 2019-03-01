"Прорыв года": MARUV присудили награду в РФ

Новости культуры: Победительнице Нацотбора Евровидения-2019 Анне Корсун, более известной как MARUV, присудили награду в России.

Как стало ранее известно, MARUV не смогла найти общий язык с НОТУ и отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Тель-Авиве.

Певица одержала победу на премии ZD AWARDS-2018 в номинации "Прорыв года". Инсайдеры сообщают, что за наградой Анна Корсун не поехала.

"Нынешний отбор обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает смущение и неприятие", - отмечают в НОТУ.

В НОТУ также напомнили, что законы Украины еще не предусмотрели никаких ограничений по поводу работы артистов на территории Российской Федерации, несмотря на запрос общества на урегулирование этой ситуации.