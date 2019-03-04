Умер солист The Prodigy Кейт Флинт

Новости культуры: Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в графстве Эссекс, где утром 4 марта было найдено тело музыканта.

Умер вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом сообщает издание The Sun.

Причина смерти Кита Флинта пока не уточняется, однако представитель полиции Эссекса сообщил, что правоохранительные органы не обнаружили ничего подозрительного в смерти легенды The Prodigy, и добавил: "Нас вызвали из-за опасения за состояние Кита Флинта в понедельник утром. Мы прибыли на место, и, к сожалению, 49-летний Кит Флинт был обнаружен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы".

Однако что именно случилось в доме музыканта – пока неизвестно, как и причина смерти Кита Флинта.

Отметим, культовая группа The Prodigy, у истоков которой стоял Кит Флинт, была создана в Англии в 1990 году. Сначала артист исполнял в коллективе роль танцора, однако спустя шесть лет, в 1996-м, Кит Флинт выступил в роли вокалиста – с песней "Firestarter".