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TAYANNA: Двухлетний опыт участия в Нацотборах истощил меня

TAYANNA: Двухлетний опыт участия в Нацотборах истощил меня
20:30 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица TAYANNA объяснила, почему отказалась от участия в Национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение-2019.

TAYANNA сказала, что ей нравится миф, будто бы она испугалась группу KAZKA и решила снять свою кандидатуру.

По ее словам, предыдущий двухлетний опыт участия в Нацотборах истощил ее.

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"Инициаторами подачи моей заявки на сам конкурс были мои продюсеры, но я не очень горела, потому что у меня уже есть предыдущий двухлетний опыт, который немного меня истощил. Я не одержима победами или конкурсами, и тем более у меня сейчас подготовка к моему сольному концерту, который состоится 9 марта. Это и была главная причина, почему я отказалась от участия в нацотборе. Мне хочется эту энергию сейчас отдать в русло творчества, а не в какие-то соревнования", - призналась она.

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Нацотбор, TAYANNA, KAZKA, Евровидение 2019.
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